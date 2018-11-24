0
0
364
Новости

МИД КНР призвал объединить усилия в борьбе с глобальной террористической угрозой

Добавить в избранное

12:45 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны мирового сообщества должны объединить усилия в борьбе с глобальной террористической угрозой. Об этом заявил в субботу член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя нападение на консульство КНР в пакистанском Карачи.

"Объектом данной атаки стала дипломатическая миссия, что свидетельствует о крайне пагубном характере этого поступка. Такие действия нельзя терпеть, терроризм представляет собой всеобщую угрозу, и международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с ним", - заявил министр на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Его слова приводятся на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:45 24.11.2018
СМИ: Удары ВВС коалиции и США снова привели к жертвам среди мирного населения в Сирии
0
15
18:15 24.11.2018
Испания готова снять вето и проголосовать по Brexit
0
80
17:30 24.11.2018
МИД КНР: Китай и Индия достигли успехов в урегулировании пограничных споров
0
126
16:30 24.11.2018
Порошенко и Вейонис запланировали визит в Донбасс
0
191
15:45 24.11.2018
Московский патриарх освятил памятник на крупнейшей базе ВМФ РФ в Балтийске
0
245
15:15 24.11.2018
Лавров назвал ИГИЛ союзниками США
0
299
14:30 24.11.2018
Правительственный кризис помешал шведскому королю посетить Китай
0
304
13:45 24.11.2018
Новые наблюдательные пункты США в Сирии усложнят ситуацию - Турция
0
354
13:15 24.11.2018
Глава МИД Японии обсудил с Лавровым проблемы по мирному договору на основе декларации 1956 года
0
399
12:15 24.11.2018
Решение Минюста не лишает УПЦ права пользования Почаевской лавры - протоиерей
0
458

Возврат к списку