МИД КНР призвал объединить усилия в борьбе с глобальной террористической угрозой
12:45 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны мирового сообщества должны объединить усилия в борьбе с глобальной террористической угрозой. Об этом заявил в субботу член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя нападение на консульство КНР в пакистанском Карачи.
"Объектом данной атаки стала дипломатическая миссия, что свидетельствует о крайне пагубном характере этого поступка. Такие действия нельзя терпеть, терроризм представляет собой всеобщую угрозу, и международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с ним", - заявил министр на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Его слова приводятся на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.
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