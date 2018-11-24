МИД КНР призвал объединить усилия в борьбе с глобальной террористической угрозой

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны мирового сообщества должны объединить усилия в борьбе с глобальной террористической угрозой. Об этом заявил в субботу член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя нападение на консульство КНР в пакистанском Карачи.

"Объектом данной атаки стала дипломатическая миссия, что свидетельствует о крайне пагубном характере этого поступка. Такие действия нельзя терпеть, терроризм представляет собой всеобщую угрозу, и международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с ним", - заявил министр на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Его слова приводятся на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.



