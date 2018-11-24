МИД КНР: Китай и Индия достигли успехов в урегулировании пограничных споров

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители китайского правительства и властей Индии достигли в субботу важных договоренностей по устранению противоречий, урегулированию территориальных и пограничных споров. Об этом сообщил МИД КНР.

"24 ноября в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) состоялось 21-е заседание спецпредставителей двух государств. От китайской стороны в нем принял участие член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, от индийской - советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал, - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства. - Участники встречи обменялись мнениями по региональным и международным вопросам и пришли к консенсусу. <...> В ходе обстоятельного диалога по сдерживанию эскалации конфликта и решению пограничной проблемы были достигнуты важные договоренности".

В документе отмечается, что консультации проходили в позитивном, конструктивном ключе. "Обе стороны согласны на основе взаимного доверия принимать меры для дальнейшего урегулирования ситуации в районе совместной границы", - говорится в нем.



