МИД КНР: Китай и Индия достигли успехов в урегулировании пограничных споров
17:30 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители китайского правительства и властей Индии достигли в субботу важных договоренностей по устранению противоречий, урегулированию территориальных и пограничных споров. Об этом сообщил МИД КНР.
"24 ноября в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) состоялось 21-е заседание спецпредставителей двух государств. От китайской стороны в нем принял участие член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, от индийской - советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал, - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства. - Участники встречи обменялись мнениями по региональным и международным вопросам и пришли к консенсусу. <...> В ходе обстоятельного диалога по сдерживанию эскалации конфликта и решению пограничной проблемы были достигнуты важные договоренности".
В документе отмечается, что консультации проходили в позитивном, конструктивном ключе. "Обе стороны согласны на основе взаимного доверия принимать меры для дальнейшего урегулирования ситуации в районе совместной границы", - говорится в нем.
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