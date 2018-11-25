Российская авиация в Сирии уничтожила боевиков, применивших химоружие
16:11 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты ВКС России уничтожили в Сирии боевиков, обстрелявших мирных жителей Алеппо в субботу химическими боеприпасами. Об этом в воскресенье сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары", - сообщил генерал. Он добавил, что "в результате авиаударов все цели боевиков уничтожены".
Конашенков уточнил, что огневые средства, из которых велся обстрел Алеппо с применением отравляющих веществ, были обнаружены российской разведкой в демилитаризованной зоне провинции Идлиб. Также были "выявлены признаки подготовки к их повторному применению", добавил генерал.
Конашенков отметил, что до удара самолетов РФ по террористам "турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии связи".
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