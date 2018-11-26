Временный поверенный Украины будет вызван в МИД РФ - Захарова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в МИД РФ в связи с провокационными действиями Украины в районе Керченского пролива. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны", - отметила она.