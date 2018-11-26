Андрей Воробьев принял участие в Российско-Индийском стратегическом диалоге
15:40
26.11.2018
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| Фото пресс-службы губернатора Московской области
26 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьёв
принял участие в пленарном заседании первого Российско-Индийского стратегического диалога. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге совместно с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным
и вице-председателем Национального института трансформации Индии Радживом Кумаром
. В работе стратегического диалога также приняли участие руководители государственных органов власти, ведущие экономисты, видные ученые и представители деловых кругов двух стран.
Обсуждались вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержки российского и индийского бизнеса на государственном уровне, укрепления промышленно-технических связей, взаимодействие в различных сферах экономики. Особое внимание было уделено совместной стратегии действий по развитию российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, разработанной во взаимодействии со Всероссийской академией внешней торговли и Институтом внешней торговли Индии.
«У нас очень высокий уровень отношений с Китаем и Индией, – сказал по итогу мероприятия Андрей Воробьёв. – Мы сегодня здесь для того, чтобы познакомиться с индийскими коллегами, обсудить план совместных проектов. В следующем году мы планируем провести роуд-шоу. На мой взгляд, этот саммит очень важный для нашего активного сотрудничества. Здесь было заявлено, что на Восточном экономическом форуме будет большая программа с Индией. На Питерском форуме также было большое количество индийских представителей. У нас есть совместные проекты, совместные интересы».
На Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 1 по 3 июня 2017 года, было подписано соглашение между правительством Московской области и индийской компанией PSK Pharma о строительстве завода по производству лекарств в регионе. Предприятие должно открыться в декабре. Научно-производственный комплекс расположился на площади 13,5 тыс. кв. м в ОЭЗ «Дубна». Планируется выпускать более 30 лекарственных препаратов, в том числе биосимиляры, средства для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Инвестиции в проект на первом этапе – 1 млрд руб., будет создано свыше 130 рабочих мест. Ожидается, что завод в Подмосковье будет одним из лучших по уровню оснащенности среди фармацевтических производств России. После выхода на полную мощность предприятие сможет заместить большую долю вышеперечисленных лекарственных препаратов на отечественном рынке. В конце этого года также запускается новая линия по производству чая на российско-индийском предприятии «Универсальные пищевые технологии» в Серпухове.
По информации пресс-службы губернатора Московской области
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