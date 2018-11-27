В России улучшается ситуация в области сертификации колес транспортных средств

10:32

В России улучшается сертификация колес транспортных средств. Количество органов по сертификации, осуществляющих выдачу сертификатов соответствия на колеса, сократилось с 16 в 2017 году до 6 в 2018 году. Количество испытательных лабораторий сократилось с 12 в 2016 году до 6 в 2018, в первую очередь, за счет уменьшения количества «бумажных лабораторий». Также сократилось и количество выдаваемых в РФ сертификатов соответствия: в 2017 году в среднем выдавалось по 16 сертификатов в месяц, в 2018 году – около десяти в месяц. Об этом было заявлено на организованном Алюминиевой ассоциацией в Росаккредитации четвертом заседании рабочей группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия алюминиевой продукции. Данная группа функционирует при Общественном совете Федеральной службы по аккредитации, ее деятельностью руководит Алюминиевая ассоциация.

В заседании приняли участие представители Алюминиевой ассоциации, Росаккредитации, Евразийской экономической комиссии, Росстандарта, ФГУП «НАМИ», органов по сертификации и испытательных лабораторий ФГУП «ВНИИНМАШ», ООО «Трансконсалтинг», Certification Group, ООО «ИЛКА-МАДИ», ОС «Инновационные решения», ООО «М-Фонд», Sercons, ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», ИЦ УНИКОН ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. Королева», производителей и поставщиков колес транспортных средств ООО «ЛМЗ «СКАД», ООО «Азов-ТЭК», ООО «ПРОМА колеса из легких сплавов», ООО «ШинКар», ООО «САМ-МБ», ОК РУСАЛ.

Участники заседания отметили ощутимый вклад рабочей группы в реализацию планов по импортозамещению и поддержке экспортоориентированных секторов экономики. Так, по прогнозам Ассоциации в 2018 году прирост производства у российских производителей колес составит 9% по отношению к 2017 году. Экспорт в страны ЕАЭС за отчетный период за девять месяцев текущего года показал прирост в 20% по отношению к 2017 году, а импорт, в частности, из КНР, – снизился на 26%.

На заседании был заслушан доклад члена Алюминиевой ассоциации – ООО «ЛМЗ СКАД» об опыте вывода продукции на зарубежный рынок Европейского союза. Представитель компании подробно описал процедуру получения сертификата соответствия в Германии, отметив необходимость проведения соответствующих сертификационных испытаний каждого типа колеса в нескольких исполнениях. В этой связи Алюминиевой ассоциацией указано на неравные условия допуска на рынок для экспортеров и импортеров колес, что говорит о необходимости приведения их в соответствие.

В ходе работы также прошло обсуждение проекта разъяснений порядка оценки соответствия колес транспортных средств из алюминия, разработанного Алюминиевой ассоциацией с целью приведения деятельности аккредитованных лиц, осуществляющих оценку соответствия колес, к единообразию. Разработка документа в целом поддержана, при этом участники заседания заявили о необходимости более детального рассмотрения, в связи с чем срок его рассмотрения продлен на 2 недели.

По информации Алюминиевой ассоциации