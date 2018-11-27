В Херсонской области ограничено пересечение границы с Крымом для граждан РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Херсонской области Украины заявил о введении ограничений по пропуску граждан России на границе с Крымом."Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно. Что касается граждан Украины и других государств, то их пропускают через украинские пункты пропуска в обе стороны без ограничений", - цитирует его слова агентство УНН.Уточняется, что речь идет о пунктах пропуска "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар".