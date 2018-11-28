В избирком Ингушетии подана заявка на референдум о границе с Чечней
13:00 28.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Заявка на референдум о границе с Чечней подана в избирком Ингушетии. Большинство жителей региона согласны на участие в референдуме, осталось дождаться решения избирательной комиссии. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава инициативной группы, правозащитник Магомед Муцольгов. Если избирком даст ход документам, нужно будет собрать около 10 тысяч подписей сторонников проведения референдума, добавил он.
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