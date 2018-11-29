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Именем Летова назовут частный аэропорт в Омской области

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11:20 29.11.2018 Источник: REGNUM

Частный аэропорт малой авиации Поповка в Омской области получит имя рок-музыканта Егора Летова. По словам собственника аэродрома Александра Анисимова, такое решение было принято для того, «чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка» в проекте «Великие имена России».

«К сожалению, его (Летова ) имя не вошло в шорт-лист конкурса («Великие имена России»). Но объединило многих горожан, чьё мнение не было учтено. В настоящее время мы собираем документы, чтобы получить разрешение на переименование аэродрома от властей. Ведь посадочной площадке по правилам присваивается имя находящегося вблизи населённого пункта», — цитирует Анисимова «Российская газета».

Аэродром, о котором идёт речь, находится в селе Поповка Азовского района и принимает самолёты малой авиации. Переименование должно состояться 30 ноября.

Омск является одним из городов-участников проекта «Великие имена России». Смысл проекта заключается в том, что 47 крупнейшим аэропортам страны будут присвоены имена великих соотечественников. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Омск вошел в ТОП-10 наиболее активных участников проекта. Многие омичи хотели, чтобы аэропорт назвали именем уроженца Омска, рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Но его имя не вошло в шорт-лист для названия воздушной гавани, несмотря на внушительные результаты в интернет-голосовании.

В результате омичам предстоит определить имя для своего аэропорта из трёх кандидатур: генерала Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева и актера Михаила Ульянова. Финальное голосование пройдёт с 12 по 30 ноября 2018 года.

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