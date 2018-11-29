Именем Летова назовут частный аэропорт в Омской области
11:20 29.11.2018 Источник: REGNUM
Частный аэропорт малой авиации Поповка в Омской области получит имя рок-музыканта Егора Летова. По словам собственника аэродрома Александра Анисимова, такое решение было принято для того, «чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка» в проекте «Великие имена России».
«К сожалению, его (Летова ) имя не вошло в шорт-лист конкурса («Великие имена России»). Но объединило многих горожан, чьё мнение не было учтено. В настоящее время мы собираем документы, чтобы получить разрешение на переименование аэродрома от властей. Ведь посадочной площадке по правилам присваивается имя находящегося вблизи населённого пункта», — цитирует Анисимова «Российская газета».
Аэродром, о котором идёт речь, находится в селе Поповка Азовского района и принимает самолёты малой авиации. Переименование должно состояться 30 ноября.
Омск является одним из городов-участников проекта «Великие имена России». Смысл проекта заключается в том, что 47 крупнейшим аэропортам страны будут присвоены имена великих соотечественников. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Омск вошел в ТОП-10 наиболее активных участников проекта. Многие омичи хотели, чтобы аэропорт назвали именем уроженца Омска, рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Но его имя не вошло в шорт-лист для названия воздушной гавани, несмотря на внушительные результаты в интернет-голосовании.
В результате омичам предстоит определить имя для своего аэропорта из трёх кандидатур: генерала Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева и актера Михаила Ульянова. Финальное голосование пройдёт с 12 по 30 ноября 2018 года.
Новости
- 12:32 29.11.2018
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель
- 12:20 29.11.2018
- Кабмин не планирует увеличивать штрафы для интернет- компаний из-за несоблюдения законов РФ
- 12:19 29.11.2018
- Московский кредитный банк выпустил внутрироссийские аккредитивы для компании ТАЛМЕР
- 12:05 29.11.2018
- Рэпер Хаски намерен перевести собранные для него деньги правозащитным организациям
- 12:00 29.11.2018
- Митрополит Петербургский освятит в Исаакиевском соборе придел, который заберут у музея
- 11:32 29.11.2018
- Зурабишвили победила на выборах президента с 59,52% голосов - ЦИК Грузии
- 11:05 29.11.2018
- Могилы мусульманских святых Крыму предложили защитить с помощью закона
- 11:00 29.11.2018
- Путин разрешил присваивать аэропортам, ж/д-станциями и портам имена выдающихся людей
- 10:32 29.11.2018
- Расчеты за поставки ЗРК С-400 в Турцию будут осуществляться в нацвалютах
- 10:20 29.11.2018
- На Украине заявили, что РФ заблокировала украинские порты в Азовском море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать