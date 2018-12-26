Над главой Минфина США нависла серьезная угроза отставки ввиду недовольства Трампа - ТВ

07:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недовольство министром финансов СШАсо стороны президентаусилилось, несмотря на заверения американского лидера в обратном. Об этом сообщил во вторник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на осведомленный источник, близкий к Белому дому.

По его данным, Трамп всерьез разочарован в Мнучине, считая, что тот несет ответственность за снижение основных биржевых индексов, наблюдаемое в США в последние дни. Как заявил источник, глава Минфина находится в "серьезной опасности" из-за гнева Трампа, который может в итоге привести к уходу министра с его поста. "Мнучин находится под прицелом", - приводит Си-эн-эн слова своего источника, пожелавшего сохранить анонимность.

Во вторник Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что он доверяет главе Минфина, назвав того "очень талантливым и очень умным человеком". Однако, по данным телеканала, на деле же отношение американского лидера к министру финансов разительно отличается.

Трамп отменил ранее свою поездку в имение Мар-а-Лаго во Флориде, где он намеревался провести рождественские праздники. Как отмечает Си-эн-эн, вместо этого президент остался в Белом доме, и его настроение было серьезно испорчено негативными новостями по поводу нестабильности на рынках. Помощники Мнучина пытались найти любые положительные данные по текущей экономической статистке США, чтобы министр смог представить их Трампу, однако президент, по сведениям Си-эн-эн, остался не удовлетворен тем, что глава Минфина продемонстрировал ему.

При этом в администрации США опровергли данные сведения, заявив, что Мнучин продолжит и впредь находиться на его нынешнем посту, а любые спекуляции на этот счет являются "чепухой", отмечает телекомпания.

В настоящее время на американских рынках наблюдается стабильное снижение основных индексов. Как сообщил агентству Блумберг специалист по инвестициям аналитической компании Washington Crossing Advisors ("Вашингтон кроссинг эдвайзорс") Чад Моргенлендер, снижение индексов вызвано в том числе опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики и планов Федрезерва США, который на прошлой неделе в четвертый раз за год объявил о повышении базовой процентной ставки. Индексы, по оценке экспертов, могут продолжить снижение на фоне неопределенности перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем, а также из- за частичной приостановки работы американского правительства, которое произошло из-за того, что администрация США и Конгресс не смогли ранее согласовать документ, продлевающий его финансирование.