Перед Новым годом под ограничением выезда оказались 3 млн россиян - ФССП
10:20 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 3 миллиона россиян оказались в этом году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ.
"По состоянию на 1 декабря действовало около 3 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации", - сказали в ФССП.
Год назад под ограничением выезда находилось на 1 млн человек меньше - 1,7 млн должников.
"Во избежание возникновения непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации ФССП рекомендует заблаговременно исполнять свои обязательства по исполнительным документам, - предупредили в ведомстве. - Узнать о наличии задолженности можно на официальном интернет сайте ФССП России fssprus.ru".
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