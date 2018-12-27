Перед Новым годом под ограничением выезда оказались 3 млн россиян - ФССП

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 3 миллиона россиян оказались в этом году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ.

"По состоянию на 1 декабря действовало около 3 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации", - сказали в ФССП.

Год назад под ограничением выезда находилось на 1 млн человек меньше - 1,7 млн должников.

"Во избежание возникновения непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации ФССП рекомендует заблаговременно исполнять свои обязательства по исполнительным документам, - предупредили в ведомстве. - Узнать о наличии задолженности можно на официальном интернет сайте ФССП России fssprus.ru".