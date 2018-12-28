В Египте в районе пирамид взорван туристический автобус

20:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы в Каире. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Скай ньюс - Арабия". По его информации, есть погибшие и пострадавшие.