Депутат предложил законодательно запретить передачу Курил Японии
16:00 10.01.2019 Источник: РБК
Депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет на передачу Курильских островов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы.
В тексте законопроекта сообщается, что по итогам Второй мировой войны на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией, подписанного в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года, Курильские острова принадлежат Российской Федерации. РБК
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