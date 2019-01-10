Депутат предложил законодательно запретить передачу Курил Японии

16:00 Источник: РБК

Депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет на передачу Курильских островов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы.

В тексте законопроекта сообщается, что по итогам Второй мировой войны на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией, подписанного в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года, Курильские острова принадлежат Российской Федерации. РБК