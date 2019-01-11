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Петербургские депутаты предложили привлекать к ответственности за живодерство с 14 лет

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13:32 11.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутаты Петербурга предложили привлекать к ответственности за живодёрство с 14 лет. Инициатором выступил парламентарий Денис Четырбок.

«В настоящее время уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, однако есть ряд преступлений, за совершение которых могут наказать в 14. Этот перечень парламентарии предлагают дополнить ещё одной статьёй — жестокое обращение с животными», — сообщил депутат.

Комитет по законодательству городского парламента одобрил законодательную инициативу. Если она будет одобрена Заксобранием Петербурга, то отправится в Государственную Думу Говорит Москва

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