Петербургские депутаты предложили привлекать к ответственности за живодерство с 14 лет

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутаты Петербурга предложили привлекать к ответственности за живодёрство с 14 лет. Инициатором выступил парламентарий Денис Четырбок.

«В настоящее время уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, однако есть ряд преступлений, за совершение которых могут наказать в 14. Этот перечень парламентарии предлагают дополнить ещё одной статьёй — жестокое обращение с животными», — сообщил депутат.

Комитет по законодательству городского парламента одобрил законодательную инициативу. Если она будет одобрена Заксобранием Петербурга, то отправится в Государственную Думу Говорит Москва