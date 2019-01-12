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Глава МИД Японии приехал в Москву

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18:13 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Таро Коно начал пятидневный визит в Россию, главным пунктом которого станут переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблематике мирного договора. Об этом сообщил в субботу ТАСС дипломатический источник.

"Министр прибыл в Москву", - подтвердил собеседник агентства.

В посольстве Японии не раскрывают детали продолжительного визита Коно в Россию, руководствуясь соображениями конфиденциальности. В МИД РФ сообщили, что встреча глав дипломатических ведомств двух стран пройдет в первой половине дня 14 января.

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