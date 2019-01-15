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Эрдоган расстроен высказываниями Трампа, но продолжит вести с ним диалог

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14:12 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что расстроен высказываниями американского лидера Дональда Трампа, которые тот сделал в "Твиттере" по теме новой турецкой операции в Сирии. Об этом он сказал во вторник во время выступления в парламенте, которое транслировал телеканал Эн-ти-ви.

"Меня и мое окружение расстроили послания Трампа, сделанные им ранее в социальных сетях. Однако накануне вечером мы провели телефонный разговор, и он был позитивным", - сказал Эрдоган. Он отметил, что в ходе разговора "Трамп снова подтвердил готовность полностью вывести американские войска из Сирии".

Турецкий лидер сказал, что в США "ведутся определенные разговоры против решения вывести войска". "Но это решение принимал Трамп, и Трамп остается нашим партнером по диалогу в этой сфере", - заявил Эрдоган.

Турецкий президент указал, что у Анкары и Вашингтона "уже долгое время есть разногласия и различные подходы" касательно того, что необходимо делать в Сирии. "После периода [президента США Барака] Обамы мы были рады сближению наших позиций по Сирии с Трампом, но практической реализации это не получило. Нужно концентрироваться на одних и тех же целях", - указал Эрдоган.

Ранее хозяин Белого дома пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. 

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