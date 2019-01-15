Госдума поддержала меры против "театральных спекулянтов"

17:00 Источник: РБК

Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами.

Авторы проекта предлагают обязать организации культуры публиковать на сайтах и размещать на информационных стендах информацию о стоимости билетов, их реквизитах и лицах, уполномоченных реализовывать билеты.

При этом продавать билеты, согласно проекту, помимо культурных организаций смогут только индивидуальные предприниматели и юрлица, заключившие с организациями договор. Они смогут брать дополнительную плату не более 10% от стоимости билетов за сопутствующие услуги, в том числе за доставку билетов. РБК