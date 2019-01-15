0
0
131
Новости

Госдума поддержала меры против "театральных спекулянтов"

Добавить в избранное

17:00 15.01.2019 Источник: РБК

Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами. 

Авторы проекта предлагают обязать организации культуры публиковать на сайтах и размещать на информационных стендах информацию о стоимости билетов, их реквизитах и лицах, уполномоченных реализовывать билеты.

При этом продавать билеты, согласно проекту, помимо культурных организаций смогут только индивидуальные предприниматели и юрлица, заключившие с организациями договор. Они смогут брать дополнительную плату не более 10% от стоимости билетов за сопутствующие услуги, в том числе за доставку билетов.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:00 15.01.2019
Замгоссекретаря США назвала встречу по ДРСМД "разочаровывающей"
0
12
17:32 15.01.2019
В США из Гондураса направился новый караван мигрантов
0
87
17:12 15.01.2019
Трамп замышлял выйти из НАТО - NYT
0
108
16:32 15.01.2019
Суд продлил арест четырем украинским военным, задержанным в Черном море
0
158
16:12 15.01.2019
Туроператоры выступили против налога на выезд
0
183
16:00 15.01.2019
Южная Корея перестала называть КНДР "врагом"
0
185
15:49 15.01.2019
За последние два года в Москве стало на 2000 врачей больше
0
173
15:32 15.01.2019
Дефицит кадров в РФ в технологических сферах составляет около 1 млн человек
0
237
15:12 15.01.2019
Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 регионах
0
215
15:00 15.01.2019
В правительстве рассчитывают, что убыль населения сменится приростом в 2023–2024 годах
0
235

Возврат к списку