Госдума поддержала меры против "театральных спекулянтов"
17:00 15.01.2019 Источник: РБК
Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами.
Авторы проекта предлагают обязать организации культуры публиковать на сайтах и размещать на информационных стендах информацию о стоимости билетов, их реквизитах и лицах, уполномоченных реализовывать билеты.
При этом продавать билеты, согласно проекту, помимо культурных организаций смогут только индивидуальные предприниматели и юрлица, заключившие с организациями договор. Они смогут брать дополнительную плату не более 10% от стоимости билетов за сопутствующие услуги, в том числе за доставку билетов. РБК
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