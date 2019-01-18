Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в "Евровидении" от РФ
23:30 16.01.2019 Источник: НГ-Online
Певец Сергей Лазарев является главным кандидатом на участие от России в "Евровидении", которое пройдет в мае в Тель-Авиве. Об этом сообщил ТАСС в среду неназванный источник.
"Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в "Евровидении" от России, но телеканал ["Россия-1"] рассматривает и другие кандидатуры", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вещатель "Евровидения", которым в этом году выступает канал "Россия-1", не стал пользоваться правом на проведение национального отбора и решил самостоятельно определить артиста. Предполагается, что имя участника от России будет объявлено в ближайшее время.
Если выбор остановится на Лазареве, то, как и в 2016 году, его номер будет продюсировать певец Филипп Киркоров.
"Евровидение" в Израиле станет уже вторым в карьере Лазарева. В 2016 году певец представлял Россию в Стокгольме, заняв тогда третье место (первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, написанной Филиппом Киркоровым.
Вера Цветкова
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