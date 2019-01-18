0
0
72
НОВОСТИ

Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в "Евровидении" от РФ

23:30 16.01.2019 Источник: НГ-Online

Певец Сергей Лазарев является главным кандидатом на участие от России в "Евровидении", которое пройдет в мае в Тель-Авиве. Об этом сообщил ТАСС в среду неназванный источник.

"Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в "Евровидении" от России, но телеканал ["Россия-1"] рассматривает и другие кандидатуры", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вещатель "Евровидения", которым в этом году выступает канал "Россия-1", не стал пользоваться правом на проведение национального отбора и решил самостоятельно определить артиста. Предполагается, что имя участника от России будет объявлено в ближайшее время.

Если выбор остановится на Лазареве, то, как и в 2016 году, его номер будет продюсировать певец Филипп Киркоров.

"Евровидение" в Израиле станет уже вторым в карьере Лазарева. В 2016 году певец представлял Россию в Стокгольме, заняв тогда третье место (первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, написанной Филиппом Киркоровым.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:00 18.01.2019
Идею о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах поддержали в Минздраве
0
9
19:20 18.01.2019
Специалистов ФРГ и Франции пустят в Керченский пролив
0
20
18:40 18.01.2019
В Норвегии сообщают об аресте российского гражданина, подозреваемого в террористической атаке в Осло
0
23
18:00 18.01.2019
Пять британских министров пригрозили уйти в отставку из-за ситуации с Brexit - СМИ
0
18
17:32 18.01.2019
ВС Нидерландов счел незаконным решение России о банкротстве компании ЮКОС
0
16
17:00 18.01.2019
Информация о спасении второго пилота Су-34 не подтверждается - МО РФ
0
66
16:32 18.01.2019
США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти к середине 2019 года
0
62
16:12 18.01.2019
На магистральном газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв - источник
0
126
16:00 18.01.2019
Эксперимент по печати живой ткани в космосе признан успешным
0
57
15:32 18.01.2019
Рада фактически разрешила радикалам захватывать храмы УПЦ - Медведчук
0
51

Возврат к списку