Глава и замглавы ГРУ включены в санкционный список ЕС в рамках режима по химоружию

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел санкции против руководителя и замглавы ГРУ (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ) из-за дела Скрипаля в рамках нового режима сообщества по введению ограничительных мер в отношении ответственных, по мнению ЕС, за производство и распространение химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространного в понедельник в Брюсселе."Этот список включает двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя главы ГРУ, ответственных за хранение, транспортировку и использование токсичного нервно- паралитического агента в Солсбери 4 марта 2018 года", - отмечается в нем.