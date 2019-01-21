0
0
6
НОВОСТИ

Глава и замглавы ГРУ включены в санкционный список ЕС в рамках режима по химоружию

15:32 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел санкции против руководителя и замглавы ГРУ (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ) из-за дела Скрипаля в рамках нового режима сообщества по введению ограничительных мер в отношении ответственных, по мнению ЕС, за производство и распространение химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространного в понедельник в Брюсселе.

"Этот список включает двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя главы ГРУ, ответственных за хранение, транспортировку и использование токсичного нервно- паралитического агента в Солсбери 4 марта 2018 года", - отмечается в нем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 21.01.2019
С повестки дня президиума РАН снят вопрос о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу
0
102
15:00 21.01.2019
Президента США номинировали на "Золотую малину"
0
102
14:32 21.01.2019
Пять человек погибли при атаке на колонну сил США и курдов в Сирии - Франс Пресс
0
142
14:12 21.01.2019
В вопросе списания долгов за газ нужно учитывать интересы и граждан, и "Газпрома" - Песков
0
188
14:00 21.01.2019
Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в связи с "делом Скрипалей"
0
196
13:32 21.01.2019
Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook
0
206
13:20 21.01.2019
В России могут ввести ответственность за неверное указание на картах территории страны
0
209
13:05 21.01.2019
Красноярские активисты отправили депутатам по почте мусор
0
208
13:00 21.01.2019
Трое российских военных погибли при опрокидывании БТР в Абхазии
0
213
12:32 21.01.2019
Сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске проверяет ФСБ
0
248

Возврат к списку