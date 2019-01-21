Глава и замглавы ГРУ включены в санкционный список ЕС в рамках режима по химоружию
15:32 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз ввел санкции против руководителя и замглавы ГРУ (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ) из-за дела Скрипаля в рамках нового режима сообщества по введению ограничительных мер в отношении ответственных, по мнению ЕС, за производство и распространение химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространного в понедельник в Брюсселе.
"Этот список включает двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя главы ГРУ, ответственных за хранение, транспортировку и использование токсичного нервно- паралитического агента в Солсбери 4 марта 2018 года", - отмечается в нем.
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