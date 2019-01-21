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Юная российская фигуристка посоветовала "пить правильный допинг"

17:12 21.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российская фигуристка посоветовала «пить допинг» для стабильных выступлений. Спортивные СМИ обсуждают скандальное заявление 13-летний Анастасии Шаботовой.

Во время общения с подписчиками в Instagram девушка заявила, что для успешного проката необходимо употреблять «правильный допинг». «Как выступать стабильно? Пьёшь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить», — сказала Шаботова. Она упомянула московский каток «Хрустальный», воспитанники которого, по её словам, также могут употреблять запрещённые препараты.

В Федерации фигурного катания России отказались комментировать скандальное заявление юниорки. Глава ведомства Александр Горшков назвал слова Шаботовой чушью. Серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух предположил, что спортсменка просто так пошутила.  Говорит Москва

 

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