Лишение делегации РФ голоса в ПАСЕ привело к кризису - генсек Ягланд
18:40 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал кризисной ситуацию, возникшую после лишения российской делегации прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и последовавшего за этим отказа участвовать в работе этого органа со стороны парламентариев из РФ. С таким заявлением политик выступил во вторник на зимней сессии ПАСЕ.
"Лишение российской делегации прав в этой ассамблее не привело к возвращению Крыма Украине и не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России. Это спровоцировало кризис внутри организации", - сказал Ягланд.
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