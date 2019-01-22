Лишение делегации РФ голоса в ПАСЕ привело к кризису - генсек Ягланд

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал кризисной ситуацию, возникшую после лишения российской делегации прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и последовавшего за этим отказа участвовать в работе этого органа со стороны парламентариев из РФ. С таким заявлением политик выступил во вторник на зимней сессии ПАСЕ.

"Лишение российской делегации прав в этой ассамблее не привело к возвращению Крыма Украине и не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России. Это спровоцировало кризис внутри организации", - сказал Ягланд.