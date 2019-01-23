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Отказ Европы от российского газа станет "экономическим самоубийством" - глава АЕБ

15:00 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа не может отказаться от импорта российского трубопроводного газа, так как это станет для нее "экономическим самоубийством". Такое мнение высказал глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф в ходе экспертной дискуссии в клубе "Валдай" о санкциях против нефтегазового сектора России.

"Мы, европейцы, не можем отказаться от российского газа, потому что это будет экономическое самоубийство. В связи с этим у США наблюдаются довольно ограниченные рычаги, которыми они могли бы оказать воздействие на европейцев по этому вопросу", - считает Шауфф.

Глава АЕБ также отметил, что при текущих ценах на российский газ европейский энергетический сектор сохраняет свою конкурентоспособность.

Шауфф также отметил, что европейский бизнес считает возможное введение санкций против "Северного потока - 2" неправильным шагом. "Необходимо решать вопросы европейской энергетической политики в Европе, а не в переговорах с США. Это вопрос американских санкций, которые не только наносят ущерб России, но бьют и по европейцам как основному торгово- экономическому партнеру", - отметил он.

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