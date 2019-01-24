США попытаются реализовать в Венесуэле сирийский сценарий - посол

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Каракасе знают, что США попытаются реализовать в Венесуэле сирийский сценарий с "правительством в изгнании". Об этом заявил ТАСС в четверг посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Мы знаем, какими будут следующие шаги. У США теперь будет оправдание [для своих действий], что в стране действует двойное правительство, как они сделали в нашей братской Сирии с президентом Башаром Асадом и его народом. Здесь создали правительство в изгнании, что привело к таким потерям, людским жертвам, фактическому разрушению инфраструктуры страны, - продолжил дипломат. - Но сирийский народ отреагировал, с помощью России".



