Третьяковская галерея может ввести досмотр посетителей на выходе

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третьяковская галерея рассматривает возможность введения досмотра посетителей на выходе из музея после кражи картины Архипа Куинджи "Ай- Петри. Крым", сообщила в понедельник директор галереи"С учетом того, что произошло, вполне возможно, что эту меру придется ввести", - сказала Трегулова, отвечая на вопрос журналистов о введении досмотра на выходе.