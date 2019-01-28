Третьяковская галерея может ввести досмотр посетителей на выходе
16:32 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третьяковская галерея рассматривает возможность введения досмотра посетителей на выходе из музея после кражи картины Архипа Куинджи "Ай- Петри. Крым", сообщила в понедельник директор галереи Зельфира Трегулова.
"С учетом того, что произошло, вполне возможно, что эту меру придется ввести", - сказала Трегулова, отвечая на вопрос журналистов о введении досмотра на выходе.
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