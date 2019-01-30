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НОВОСТИ

Московский кредитный банк запустил свой первый виртуальный пулинг

11:44 30.01.2019

Московский кредитный банк (МКБ) запускает новый продукт, предназначенный для юридических лиц – виртуальный пулинг.  Это специальный механизм, позволяющий объединить расчетные и ссудные счета, открытые в банке участникам пула, в числе которых могут быть юридические лица, холдинговые структуры или компании с филиальной сетью. Использование виртуального пулинга дает клиентам банка возможность начисления процентов на остатки без физического движения денежных средств. При этом итоговая процентная ставка будет зависеть от общего остатка финансов на счетах и действительна для всех участников пула. Периодичность выплаты выбирает сам клиент, она может быть, например, ежедневной или ежегодной, а процентные ставки могут быть фиксированными или переменными. Важно также, что объединенные в пул финансы остаются на расчетных счетах и доступны клиентам в течение операционного дня.
«Клиент получает конкурентные ставки, не совершая фактически никаких действий – все происходит автоматически в рамках согласованных условий, – отмечает директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка Филипп Литвиненко. – При начислении процентов на остатки в рамках виртуального пула учитываются все средства, которые поступили на счета участников вплоть до окончания дня. Каждый из участников пула получает проценты, начисленные по единой процентной ставке, зависящей от общего остатка на всех счетах участников пула. Дополнительно клиентам предоставляется детализированная отчетность по всем расчетам, упрощающая внутренний учет начисленных процентов. Эти факторы выгодно отличают виртуальный пул от типовых депозитов».

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