Россию на "Евровидении-2019" вновь представит Сергей Лазарев

09:32 Источник: НГ-Online

Компания ВГТРК, которая является официальным вещателем Евровидения в России, объявила о том, что представлять страну на конкурсе в Тель-Авиве в этом году будет Сергей Лазарев. Как и в последние несколько лет, участник от России определялся не в результате национального отбора, а решением телеканала. Помимо Лазарева, главным претендентом на участие от России считался Александр Панайотов.

Сергей Лазарев уже представлял Россию на европейском песенном конкурсе в 2016 году с песней «You Are The Only One», заняв третье место после Украины и Австралии.

Продюсером выступления опять станет Филипп Киркоров, как и на «Евровидении-2016» в Стокгольме.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая.

Вера Цветкова