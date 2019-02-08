Россию на "Евровидении-2019" вновь представит Сергей Лазарев
09:32 08.02.2019 Источник: НГ-Online
Компания ВГТРК, которая является официальным вещателем Евровидения в России, объявила о том, что представлять страну на конкурсе в Тель-Авиве в этом году будет Сергей Лазарев. Как и в последние несколько лет, участник от России определялся не в результате национального отбора, а решением телеканала. Помимо Лазарева, главным претендентом на участие от России считался Александр Панайотов.
Сергей Лазарев уже представлял Россию на европейском песенном конкурсе в 2016 году с песней «You Are The Only One», заняв третье место после Украины и Австралии.
Продюсером выступления опять станет Филипп Киркоров, как и на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая.
Вера Цветкова
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