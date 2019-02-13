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НОВОСТИ

Столтенберг рассчитывает обсудить ДРСМД с Лавровым

15:12 13.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава НАТО рассчитывает обсудить договор по РСМД с Лавровым. Министр иностранных дел России и руководитель Североатлантического альянса должны встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 15-17 февраля.

«Я твёрдо верю в необходимость поддержания диалога с Россией на разных уровнях. Я рассчитываю встретиться с министром Лавровым в Мюнхене», — заявил Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.  Говорит Москва

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