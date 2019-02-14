Путин предложил ввести срок до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии
16:00 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Информация об этом опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг.
В соответствии с текстом законопроекта, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за эти деяния вводится наказание в виде "лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".
НОВОСТИ
- 15:32 14.02.2019
- США оказывают давление на Турцию из-за закупок этой страной систем С-400 у РФ - Эрдоган
- 15:12 14.02.2019
- Буддисты требуют извинений от ведущей "Вечернего Урганта"
- 15:00 14.02.2019
- Главу бельгийской военной контрразведки обвинили в шпионаже в пользу РФ
- 14:44 14.02.2019
- Венедиктов вступил за эксперимент по электронному голосованию на выборах в Москве
- 14:32 14.02.2019
- РФ рассчитывает на выполнение Венесуэлой обязательств по долгу даже при смене власти
- 14:12 14.02.2019
- РФ с самого начала говорила об инсценировке химатаки в сирийской Думе - Песков
- 14:00 14.02.2019
- Суд снял арест с имущества Улюкаева
- 13:32 14.02.2019
- Медведев будет лично контролировать реализацию нацпроектов на местах
- 13:20 14.02.2019
- ПФР собирается предупреждать о будущей пенсии за 15-20 лет
- 13:05 14.02.2019
- Песков сравнил законопроект о санкциях США против энергопроектов и банков РФ с рэкетом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать