0
0
29
НОВОСТИ

Путин предложил ввести срок до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии

16:00 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Информация об этом опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг.

В соответствии с текстом законопроекта, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за эти деяния вводится наказание в виде "лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 14.02.2019
США оказывают давление на Турцию из-за закупок этой страной систем С-400 у РФ - Эрдоган
0
79
15:12 14.02.2019
Буддисты требуют извинений от ведущей "Вечернего Урганта"
0
119
15:00 14.02.2019
Главу бельгийской военной контрразведки обвинили в шпионаже в пользу РФ
0
135
14:44 14.02.2019
Венедиктов вступил за эксперимент по электронному голосованию на выборах в Москве
0
136
14:32 14.02.2019
РФ рассчитывает на выполнение Венесуэлой обязательств по долгу даже при смене власти
0
165
14:12 14.02.2019
РФ с самого начала говорила об инсценировке химатаки в сирийской Думе - Песков
0
185
14:00 14.02.2019
Суд снял арест с имущества Улюкаева
0
183
13:32 14.02.2019
Медведев будет лично контролировать реализацию нацпроектов на местах
0
213
13:20 14.02.2019
ПФР собирается предупреждать о будущей пенсии за 15-20 лет
0
242
13:05 14.02.2019
Песков сравнил законопроект о санкциях США против энергопроектов и банков РФ с рэкетом
0
237

Возврат к списку