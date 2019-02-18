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В Грузии могут ввести ответственность за производство и распространение карт без Абхазии и Ю.Осетии

13:32 18.02.2019 Источник: Эхо Москвы

В Грузии может быть введена уголовная ответственность за составление и распространение карт без Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий законопроект рассматривает парламент. Сегодня поправки обсудят на заседании Комитета по юридическим вопросам. Нарушителей будут наказывать штрафом или лишением свободы сроком до 2 лет.  Эхо Москвы

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