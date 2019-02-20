Путин предложил максимально сократить "бюрократическую" составляющую соцобеспечения
12:25 20.02.2019 Источник: НГ-Online
В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил максимально сократить "бюрократическую" составляющую соцобеспечения:
"Родители должны быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства. Запись в ясли, детский сад, оформление льгот и вычетов - все это должно происходить без лишних заявлений, бумажек и хождений по инстанциям. Достаточно выслать запрос, остальное система должна делать самостоятельно".
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