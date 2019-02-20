0
0
41
НОВОСТИ

Путин предложил максимально сократить "бюрократическую" составляющую соцобеспечения

12:25 20.02.2019 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил максимально сократить "бюрократическую" составляющую соцобеспечения: 

"Родители должны быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства. Запись в ясли, детский сад, оформление льгот и вычетов - все это должно происходить без лишних заявлений, бумажек и хождений по инстанциям. Достаточно выслать запрос, остальное система должна делать самостоятельно".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:40 20.02.2019
Граждане должны почувствовать заботу государства в сфере здравоохранения, уверен президент
0
18
12:35 20.02.2019
Президент обратил внимание на некорректный перерасчет пенсий при индексации
0
37
12:30 20.02.2019
Бедность придавливает человека. Государство должно ему помочь - Путин
0
39
12:15 20.02.2019
Рождение и воспитание детей не должны означать бедность - Путин
0
67
12:10 20.02.2019
Свое послание Федеральному собранию президент посвятил вопросам социального и экономического развития
0
77
12:00 20.02.2019
Предложение США по ЗРС "Пэтриот" не устраивает Турцию - ТВ
0
96
11:32 20.02.2019
Несколько бельгийцев до сих пор получают пенсию, назначенную Гитлером - СМИ
0
122
11:20 20.02.2019
Андрей Макаревич высказал мнение о количестве идиотов на Земле
0
142
11:05 20.02.2019
Премьер Эстонии выступил против автоматического предоставления гражданства негражданам
0
161
11:00 20.02.2019
Производство российских самолетов может быть локализовано в Индии
0
174

Возврат к списку