Путин предложил максимально сократить "бюрократическую" составляющую соцобеспечения

12:25 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собранию президент РФпредложил максимально сократить "бюрократическую" составляющую соцобеспечения:"Родители должны быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства. Запись в ясли, детский сад, оформление льгот и вычетов - все это должно происходить без лишних заявлений, бумажек и хождений по инстанциям. Достаточно выслать запрос, остальное система должна делать самостоятельно".