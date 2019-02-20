Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг - президент РФ

13:00 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собранию президент РФсообщил:"Зарплата по экономике должна повышаться. Фиксированные доходы должны расти с учетом инфляции. Нужна качественная занятость, свобода для предпринимательства. В конечном итоге, нужны высокие темпы экономического роста. Это ключ к успеху. Темпы роста должны опережать общемировые, эту задачу никто не снимает.

Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг - как государства, так и коммерческого сектора. Доходы от размещения средств в Фонд национального благосостояния поступают в бюджет. Это наш ответ критикам. Совокупный доход - 70,5 млрд рублей".

