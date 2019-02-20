Путин объяснил, как нужно выстраивать отношения с Россией
13:20 20.02.2019 Источник: НГ-Online
В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил:
"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это аксиома. Иначе ее не будет. Выстраивать отношения с нами - находить развязки, а не диктовать условия. Во внешней политике мы хотим укреплять доверие, снимать барьеры для общения между людьми. Мы считаем правильным углублять взаимодействие в рамках Союзного государства с Белоруссией. Мы продолжим создавать общие рынки в рамках ЕвразЭС. Наши равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем - фактор стабилизации. Большое внимание уделяем стратегическое партнерство с Индией. Будем развивать отношения с Японией, двигаться в сторону взаимоприемлемых условий для мирного договора.".
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