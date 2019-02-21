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Израиль представил дрон-камикадзе

09:32 21.02.2019 Источник: Lenta.ru

Израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) в ходе выставки Aero India, проходящей с 20 по 24 февраля в Бангалоре (Индия), представил дрон-камикадзе Mini Harpy.

В ролике компании, доступном на YouTube, одна из мишеней для барражирующего боеприпаса напоминает радар всевысотного обнаружителя 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, отмечается, что тактическая система Mini Harpy совмещает возможности беспилотников Harop и Harpy. Согласно разработчику, дрон-камикадзе способен барражировать, дожидаясь появления цели, и транслировать соответствующее видео оператору. Беспилотник допускает запуск с наземных и морских позиций, а также вертолетов.

Масса Mini Harpy составляет 45 килограммов, боевой части — восемь килограммов, дальность полета дрона — до ста километров от оператора, продолжительность — до двух часов.

В январе Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным израильского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс «Панцирь-С1» российского производства. Для этого Израиль использовал барражирующий боеприпас SkyStriker, созданный компанией Elbit Systems.

В октябре 2018 года Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300. В том же месяце сообщалось, что отправленные комплексы переоборудуют в модификации С-300ПМУ-2 «Фаворит».  Lenta.Ru

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