"Запасников" призывают на военные сборы

11:05 Источник: REGNUM

Указ о призыве запасников на военные сборы подписал президент России Владимир Путин, 21 февраля документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Граждане будут проходить сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Сборы будут длиться два месяца.



В документе указано, что сроки сборов будут согласовываться с правительствами регионов. Исключение будет касаться только проверочных сборов, здесь сроки определяет Министерство обороны.



Напомним, в конце января 2019 года президент России упразднил названия «военная кафедра» и «военный факультет» в высших учебных заведениях. Их заменят названием «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования» (ВУЦ). Обучающиеся в ВУЦах будут проходить учебные сборы, которые приравниваются к военным сборам. ИА REGNUM