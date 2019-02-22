"Запасников" призывают на военные сборы
11:05 22.02.2019 Источник: REGNUM
Указ о призыве запасников на военные сборы подписал президент России Владимир Путин, 21 февраля документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Граждане будут проходить сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Сборы будут длиться два месяца.
В документе указано, что сроки сборов будут согласовываться с правительствами регионов. Исключение будет касаться только проверочных сборов, здесь сроки определяет Министерство обороны.
Напомним, в конце января 2019 года президент России упразднил названия «военная кафедра» и «военный факультет» в высших учебных заведениях. Их заменят названием «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования» (ВУЦ). Обучающиеся в ВУЦах будут проходить учебные сборы, которые приравниваются к военным сборам. ИА REGNUM
НОВОСТИ
- 11:40 22.02.2019
- Губернатор Красноярского края предложил попросить снег для Универсиады у Бога
- 11:32 22.02.2019
- Спецпредставитель Госдепа представил сайт "об агрессии России на Украине"
- 11:20 22.02.2019
- Порошенко счел Малевича художником "украинского авангарда"
- 11:00 22.02.2019
- Путин поручил увеличивать ежегодно на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку кино
- 10:32 22.02.2019
- Курорт Шарм-эль-Шейх в Египте решили обнести бетонной стеной
- 10:20 22.02.2019
- США намерены оставить в Сирии "миротворческий контингент"
- 10:05 22.02.2019
- Арктика останется открытой, несмотря на действия РФ и Китая - адмирал США
- 10:00 22.02.2019
- Гуайдо "разрешил" доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу
- 09:32 22.02.2019
- МВД считает, что молдавский политик Плахотнюк организовал незаконный вывод из РФ 37 млрд руб.
- 09:20 22.02.2019
- Объем теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн руб. - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать