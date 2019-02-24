Информация о подкупе избирателей проверяется полицией Молдавии
17:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Молдавии проверяет информацию о том, что на проходящих в республике парламентских выборах граждан организованно подвозят к избирательным участкам и платят деньги за голосование. Об этом на брифинге в воскресенье проинформировал глава Национального комиссариата патрулирования Марин Максиан.
"Полиция отреагировала на все инциденты, информация проверяется, проводится сбор доказательств", - сказал Максиан. При этом он обратил внимание, что сам факт организованной перевозки избирателей не является нарушением.
С такими обвинениями выступили Андрей Нэстасе и Майя Санду, возглавляющие партию "Платформа "Достоинство и Правда" и Партию действия и солидарности, которые входят в проевропейский избирательный блок Acum ("Сейчас"). Представители этих партий разместили в социальных сетях видеоматериалы, из которых следует, что жителей непризнанного Приднестровья организованно везут на избирательные участки в Молдавии на специально выделенных автобусах.
НОВОСТИ
- 18:30 24.02.2019
- Голосование по Brexit состоится в парламенте Британии до 12 марта - СМИ
- 16:30 24.02.2019
- Эксперимент НАТО выявил уязвимость военных в соцсетях - СМИ
- 15:30 24.02.2019
- Израиль продолжит действия против иранского военного закрепления в Сирии
- 14:30 24.02.2019
- В центре Москвы проходит марш памяти Бориса Немцова
- 13:45 24.02.2019
- Баптистская община прекратила службы из-за вспышки кори
- 13:30 24.02.2019
- Компания DC отказалась от идеи выпустить комикс про Иисуса
- 12:30 24.02.2019
- Украина может не пустить финалистку национального отбора на "Евровидении-2019"
- 10:30 24.02.2019
- Лавров не видит подходящих условий для заключения мирного договора с Японией
- 09:30 24.02.2019
- Япония: Император отмечает 30 лет пребывания на престоле
- 08:30 24.02.2019
- Прошение об убежище в Колумбии подали более 60 венесуэльских военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать