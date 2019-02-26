0
0
88
НОВОСТИ

Соцсеть Facebook разблокировала страницу проекта RT

09:05 26.02.2019 Источник: RNS

Социальная сеть Facebook разблокировала страницу проекта телеканала RT под названием In the Now после того, как он раскрыл данные о своей материнской компании, сообщила основательница немецкой медиакомпании Maffick Media, часть акций которой принадлежит Ruptly, Анисса Науэй на своей странице в Twitter.

«In the Now и все страницы Maffick возвращаются в Facebook после размещения беспрецедентного дисклеймера в нашем разделе “информация”. Это буквально единственная страница, которой когда-либо приходилось делать такое», — написала Науэй.

В соцсети RNS сообщили, что блокировка связана с очередным обновлением Facebook, связанным с повышением прозрачности управления крупными сообществами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 26.02.2019
На Украину все пять лет идет газ российского происхождения - Тимошенко
0
15
10:05 26.02.2019
Баффет обещал поддержать Блумберга, если он будет баллотироваться в президенты США
0
46
10:00 26.02.2019
СМИ сообщили о росте цен на авиабилеты
0
59
09:32 26.02.2019
Казначей Ватикана признан виновным в сексуальном насилии над подростками
0
117
09:20 26.02.2019
ФСБ пресекла теракт, направленный против ГРУ - СМИ
0
127
09:00 26.02.2019
Пенс предупредил поддерживающие Мадуро страны об изоляции
0
139
08:45 26.02.2019
Роскачество предлагает повысит контроль качества продуктов для госзакупок
0
171
08:30 26.02.2019
Минобороны РФ уже получило десять новых истребителей Су-27СМ3
0
194
08:15 26.02.2019
Глава МИД РФ проведет в Гонконге встречу по экономическому сотрудничеству
0
173
07:45 26.02.2019
По участникам акции протеста на границе с Колумбией открыли огонь - СМИ
0
223

Возврат к списку