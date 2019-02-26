Соцсеть Facebook разблокировала страницу проекта RT
09:05 26.02.2019 Источник: RNS
Социальная сеть Facebook разблокировала страницу проекта телеканала RT под названием In the Now после того, как он раскрыл данные о своей материнской компании, сообщила основательница немецкой медиакомпании Maffick Media, часть акций которой принадлежит Ruptly, Анисса Науэй на своей странице в Twitter.
«In the Now и все страницы Maffick возвращаются в Facebook после размещения беспрецедентного дисклеймера в нашем разделе “информация”. Это буквально единственная страница, которой когда-либо приходилось делать такое», — написала Науэй.
В соцсети RNS сообщили, что блокировка связана с очередным обновлением Facebook, связанным с повышением прозрачности управления крупными сообществами.
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