Закредитованность россиян планируют ограничить уже в этом году
11:05 26.02.2019 Источник: Известия
Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет принят уже в этом году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка.
Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки россиян в размере 50% ежемесячного дохода семьи будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца года, рассказал Анатолий Аксаков. Так, банки больше не смогут, например, выдавать новые кредиты, если с учетом старых на их погашение будет уходить больше половины дохода. Если это будет первый для россиянина заем, то на его погашение также должно уходить не более 50% семейных поступлений.
Такая перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась. В опрошенных «Известиями» банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике — они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это не снимает опасения участников рынка — они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.
НОВОСТИ
- 11:50 26.02.2019
- Калмыкия развивает систему социального контракта
- 11:32 26.02.2019
- ЦУП "ускорил" МКС
- 11:20 26.02.2019
- Порошенко обрисовал евроинтеграцию Украины с помощью анекдота про самбу
- 11:00 26.02.2019
- Армия Пакистана находится в боевой готовности - глава МИД
- 10:32 26.02.2019
- Жители британского Уилтшира не могут устроить субботник из-за боязни "Новичка"
- 10:20 26.02.2019
- На Украину все пять лет идет газ российского происхождения - Тимошенко
- 10:05 26.02.2019
- Баффет обещал поддержать Блумберга, если он будет баллотироваться в президенты США
- 10:00 26.02.2019
- СМИ сообщили о росте цен на авиабилеты
- 09:32 26.02.2019
- Казначей Ватикана признан виновным в сексуальном насилии над подростками
- 09:20 26.02.2019
- ФСБ пресекла теракт, направленный против ГРУ - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать