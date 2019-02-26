Закредитованность россиян планируют ограничить уже в этом году

11:05 Источник: Известия

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет принят уже в этом году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка.

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки россиян в размере 50% ежемесячного дохода семьи будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца года, рассказал Анатолий Аксаков. Так, банки больше не смогут, например, выдавать новые кредиты, если с учетом старых на их погашение будет уходить больше половины дохода. Если это будет первый для россиянина заем, то на его погашение также должно уходить не более 50% семейных поступлений.

Такая перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась. В опрошенных «Известиями» банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике — они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это не снимает опасения участников рынка — они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.

