Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД - Кремль
17:12 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Российской Федерацией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года постановляю <…> приостановить выполнение Договора <…> о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия", - говорится в тексте указа, который приводится в сообщении Кремля.
МИД РФ поручено направить американской стороне уведомление о приостановлении выполнения договора. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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