Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД - Кремль

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Российской Федерацией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года постановляю <…> приостановить выполнение Договора <…> о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия", - говорится в тексте указа, который приводится в сообщении Кремля.



МИД РФ поручено направить американской стороне уведомление о приостановлении выполнения договора. Указ вступает в силу со дня его подписания.

