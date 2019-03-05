В России могут установить минимальную цену на пиво

10:20 Источник: Известия

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции рассчитал минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. По его мнению, МРЦ на пиво должна составить не меньше 35 рублей — размер не учитывает наценку дистрибутора (порядка 10%) и торговой сети. Об этом «Известиям» сообщил представитель союза, уточнив, что эти расчеты уже направлены в Минфин.

По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей. В союзе полагают, что МРЦ на пиво поднимет качество продаваемой на рынке продукции. Как пояснил «Известиям» представитель организации, слишком дешевый напиток возможен только в том случае, когда изготовитель предъявляет к сырью и технологиям меньше требований. Например, использует процесс ускоренного созревания пенного. Установление МРЦ направлено на то, чтобы убрать такие напитки с рынка.



По данным союза, на долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива на рынке приходится около 10%.

