В России могут установить минимальную цену на пиво
10:20 05.03.2019 Источник: Известия
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции рассчитал минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. По его мнению, МРЦ на пиво должна составить не меньше 35 рублей — размер не учитывает наценку дистрибутора (порядка 10%) и торговой сети. Об этом «Известиям» сообщил представитель союза, уточнив, что эти расчеты уже направлены в Минфин.
По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей. В союзе полагают, что МРЦ на пиво поднимет качество продаваемой на рынке продукции. Как пояснил «Известиям» представитель организации, слишком дешевый напиток возможен только в том случае, когда изготовитель предъявляет к сырью и технологиям меньше требований. Например, использует процесс ускоренного созревания пенного. Установление МРЦ направлено на то, чтобы убрать такие напитки с рынка.
По данным союза, на долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива на рынке приходится около 10%.
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