0
0
0
НОВОСТИ

В России могут установить минимальную цену на пиво

10:20 05.03.2019 Источник: Известия

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции рассчитал минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. По его мнению, МРЦ на пиво должна составить не меньше 35 рублей — размер не учитывает наценку дистрибутора (порядка 10%) и торговой сети. Об этом «Известиям» сообщил представитель союза, уточнив, что эти расчеты уже направлены в Минфин. 

По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей. В союзе полагают, что МРЦ на пиво поднимет качество продаваемой на рынке продукции. Как пояснил «Известиям» представитель организации, слишком дешевый напиток возможен только в том случае, когда изготовитель предъявляет к сырью и технологиям меньше требований. Например, использует процесс ускоренного созревания пенного. Установление МРЦ направлено на то, чтобы убрать такие напитки с рынка. 

По данным союза, на долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива на рынке приходится около 10%. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 05.03.2019
Поликлиники и больницы предлагают штрафовать за отход от рекомендаций Минздрава по лечению
0
61
10:00 05.03.2019
Президент Франции заявил о необходимости пересмотра Шенгенской системы
0
69
09:32 05.03.2019
В США отключают систему анализа перехвата звонков внутри страны - NYT
0
101
09:20 05.03.2019
Норвежские лыжники ответили на высказывания о "легализованном допинге"
0
137
09:05 05.03.2019
Медведев сообщил условия сохранения транзита газа через Украину
0
186
09:00 05.03.2019
Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
0
166
08:20 05.03.2019
Дождь, тепло и сильный ветер прогнозируют синоптики в Москве во вторник
0
199
08:00 05.03.2019
Власти Китая хотят снизить налоговую нагрузку на предприятия
0
224
07:50 05.03.2019
Хилари Клинтон снова участвовать в президентской гонке не собирается
0
208
07:30 05.03.2019
Госдеп США назвал условия при которых готов к переговорам с Россией по ограничению вооружений
0
290

Возврат к списку