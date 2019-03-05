Законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих внесен в Госдуму

15:00 Источник: Эхо Москвы

В Госдуму внесен законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих. Это инициатива правительства России. В пояснительной записке говорится, что под морально-политическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений. Предполагается, что отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих будут командиры. Эхо Москвы