Законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих внесен в Госдуму
15:00 05.03.2019 Источник: Эхо Москвы
В Госдуму внесен законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих. Это инициатива правительства России. В пояснительной записке говорится, что под морально-политическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений. Предполагается, что отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих будут командиры. Эхо Москвы
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