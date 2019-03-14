Пилот разбившегося "Боинга" перед катастрофой пожаловался на проблемы с управлением
09:05 14.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Пилот «Боинга 737 МАХ» перед катастрофой пожаловался на проблемы с управлением. Как рассказали гзете «Уолл-стрит Джорнел» в авиакомпании «Эфиопеан Эйрлайнз», летчик сообщил авиадиспетчерам, что хочет вернуться в аэропорт вылета. Глава компании отказался обсуждать ход расследования крушения, но уточнил, что переговоры борта с землей не указывают на наличие каких-либо внешних проблем – например, столкновение самолета с птицами. «Черные ящики» будут отправлены на изучение в Германию.
Авиакатастрофа в Эфиопии 10-го марта унесла жизни 157-ми человек, в том числе трех россиян. Эхо Москвы
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