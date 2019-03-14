Американец Пол Уилан обвиняется в РФ в шпионаже в интересах США - адвокат

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи ФСБ считают, что гражданин США и ряда других государств Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, собирал секретную информацию в пользу Соединенных Штатов Америки. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"ФСБ считает, что мой подзащитный Пол Уилан собирал информацию в пользу спецслужб Соединенных Штатов Америки", - сказал защитник.

