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Американец Пол Уилан обвиняется в РФ в шпионаже в интересах США - адвокат

12:20 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи ФСБ считают, что гражданин США и ряда других государств Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, собирал секретную информацию в пользу Соединенных Штатов Америки. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"ФСБ считает, что мой подзащитный Пол Уилан собирал информацию в пользу спецслужб Соединенных Штатов Америки", - сказал защитник.

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