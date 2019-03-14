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Иркутских шаманов, которые сожгли верблюдов, оштрафовали на 3 тыс рублей

15:12 14.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Иркутских шаманов, которые сожгли пятерых верблюдов для «укрепления России» оштрафовали на 3 тысячи рублей. Такое решение принял Россельхознадзор. 

Организаторы обряда жертвоприношения наказаны за то, что без согласования с ветслужбой перевезли животных в Иркутскую область. Об этом сообщил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. По его словам, верблюды были приобретены на ферме в  Бурятии. Согласно установленному порядку перед перемещением в другой регион их владелец должен проверить животных на болезни, отправить на месячный карантин и уведомить ветеринарную службу.

Каких-либо претензий со стороны прокуратуры и МВД по поводу самого обряда шаманская организация пока не получала. Цыбиков также отметил, что ритуал проводился не в корыстных целях и «не для хайпа», это — народная традиция. Буряты являются скотоводами и у них принято приносить в жертву богам верблюдов. На севере, например, подношение приносится оленем. Народы, живущие на берегу водоемов, используют для этого рыбу, сказал представитель религиозной организации, уточнив, что в духовном смысле обряд с верблюдами считается непростым, и шаман отвечает за него жизнью — своей и близких.

Видеоролик с сожжением животных, который провела организация «Вечно синее небо», появился в Youtube в начале февраля и вызвал большой резонанс в обществе. Прокуратура Ангарска провела проверку и на этой неделе сообщила, уголовное дело решили не возбуждать.  Эхо Москвы

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