Расходы операторов, связанные с исполнением закона о Рунете, оплатит государство - Бокова
17:40 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы операторов, связанные с исполнением закона об устойчивом Рунете, будут компенсированы за счет государства, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Совета Федерации.
"Сейчас в законопроекте это не предусмотрено, однако, поскольку в основу законопроекта положен принцип, что все расходы по реализации предусмотренных в нем мер государство несет за свой счет, если такие расходы объективно будут возникать у участников рынка, в законопроекте этот вопрос должен быть урегулирован", - цитирует пресс-служба первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Бокову, которая является одним из авторов законопроекта.
Речь идет, в частности, о компенсации операторам связи расходов, связанных с установкой и последующей эксплуатацией на их сетях программно-технических средств противодействия угрозам.
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