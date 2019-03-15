Расходы операторов, связанные с исполнением закона о Рунете, оплатит государство - Бокова

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы операторов, связанные с исполнением закона об устойчивом Рунете, будут компенсированы за счет государства, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Совета Федерации.

"Сейчас в законопроекте это не предусмотрено, однако, поскольку в основу законопроекта положен принцип, что все расходы по реализации предусмотренных в нем мер государство несет за свой счет, если такие расходы объективно будут возникать у участников рынка, в законопроекте этот вопрос должен быть урегулирован", - цитирует пресс-служба первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Бокову, которая является одним из авторов законопроекта.



Речь идет, в частности, о компенсации операторам связи расходов, связанных с установкой и последующей эксплуатацией на их сетях программно-технических средств противодействия угрозам.

