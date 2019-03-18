Псковские власти проверяют ситуацию вокруг семьи девочки, написавшей письмо Путину
16:12 18.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Псковские власти занимаются проверкой ситуации вокруг семьи девочки, написавшей письмо Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во всех проблемах нужно разобраться по-человечески, но на месте: «Мы здесь в Москве, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли сможем чем-то помочь», — отметил Песков.
Речь идет о 12-летней школьнице, которая пожаловалась на жизненные трудности и попросила президента помочь в покупке мини-трактора.
По некоторым данным, затем в отношении семьи девочки началась травля со стороны односельчан. Эхо Москвы
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