Руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения

20:00 Источник: Эхо Москвы

Глава чеченского Мемориала Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения. Суд в Шали признал чеченского правозащитника виновным по делу о хранении наркотиков. Об этом говорится в приговоре судьи Мадины Зайнетдиновой. Оглашение приговора продолжалось десять часов.

Сам Титиев своей вины не признал. Эхо Москвы