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Руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения

20:00 18.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Глава чеченского Мемориала Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения. Суд в Шали признал чеченского правозащитника виновным по делу о хранении наркотиков. Об этом говорится в приговоре судьи Мадины Зайнетдиновой. Оглашение приговора продолжалось десять часов. 

Сам Титиев своей вины не признал.  Эхо Москвы

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