Руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения
20:00 18.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Глава чеченского Мемориала Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения. Суд в Шали признал чеченского правозащитника виновным по делу о хранении наркотиков. Об этом говорится в приговоре судьи Мадины Зайнетдиновой. Оглашение приговора продолжалось десять часов.
Сам Титиев своей вины не признал. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 19:20 18.03.2019
- Правительство работает над проблемой водоснабжения Крыма, она будет решена - Путин
- 18:40 18.03.2019
- Наследный принц Саудовской Аравии мог быть лишен некоторых полномочий - The Guardian
- 18:00 18.03.2019
- До трех увеличилось число жертв стрельбы в Утрехте
- 17:32 18.03.2019
- Путин подписал законы о борьбе с оскорблением госсимволов и о блокировке фейковых новостей
- 17:12 18.03.2019
- "Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь" - Эрдоган
- 17:00 18.03.2019
- Австралия вводит санкции против семи россиян из-за инцидента в Керченском проливе
- 16:32 18.03.2019
- Инциденты со стрельбой имели место в нескольких районах в Утрехте - власти Нидерландов
- 16:12 18.03.2019
- Псковские власти проверяют ситуацию вокруг семьи девочки, написавшей письмо Путину
- 16:00 18.03.2019
- ЕС не намерен признавать Крым частью России - Могерини
- 15:32 18.03.2019
- Курс евро снизился до 73 руб. впервые с 31 июля 2018 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать