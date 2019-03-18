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Польша не пригласила РФ на мероприятия в годовщину начала Второй мировой войны

22:40 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши решили не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года. Как сообщила корр. ТАСС в понедельник пресс-служба Президентского дворца, приглашения отправлены только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

"Страны, не входящие в эти три организации, не будут приглашены", - пояснили в пресс-службе, отвечая на вопрос корр. ТАСС о приглашении России. В Президентском дворце подчеркнули, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, "принималось исходя из современных, а не исторических реалий".

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