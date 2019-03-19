Порошенко рассказал, каким путем вернет контроль над Крымом Украине

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он подразумевает под политико- дипломатическими мерами по установлению контроля Киева над Крымом. Он изложил свой план, выступая в понедельник вечером в прямом эфире канала ICTV, который по сути сводится к усилению санкционного давлению на Россию.

"Та платформа, которую предложил президент Петр Порошенко относительно освобождения Крыма, содержит много компонентов", - сказал он о себе в третьем лице. По словам Порошенко, его план включает: "во-первых, расширение санкционного компонента против РФ из-за оккупации Крыма; во-вторых, "азовский пакет" санкций относительно немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря, восстановление свободы судоходства; третья позиция - координация усилий относительно судебных процессов, в том числе в ООН против РФ в связи с нарушением ряда конвенций ООН".

Все это, по логике украинского президента, приведет к тому, что "Россия вынуждена будет принимать позицию международного сообщества, потому что плата за невыполнение решений ООН, за невыполнение решений относительно взятых на себя международных обязательств для России будет расти, и <...> это приведет к освобождению Крыма политико-дипломатическим путем".

В этой же речи он, по сути, заявил о неготовности договариваться с российским руководством, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно "сварить кашу", и Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там "здравый смысл восторжествует".

Ранее Порошенко заявлял, что вопрос Крыма станет первоочередным после президентских выборов 31 марта. В рейтингах кандидатов он делит второе-третье место с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Первое место с большим отрывом занимает Владимир Зеленский.