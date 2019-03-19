Экс-президент Перу провел ночь в полицейском участке в Калифорнии - СМИ

10:05 Источник: Эхо Москвы

Бывший президент Перу задержан в Калифорнии за пьянство в ресторане. 72-летний Алехандро Толедо провел ночь с воскресенья на понедельник в полицейском участке, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление шерифа. Потом перуанского политика отпустили. На родине Толедо объявлен в розыск по делу о коррупции. Эхо Москвы