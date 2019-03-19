РФ вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию США ракет средней дальности - МИД

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию США новых ракетных систем средней дальности. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в сессии Конференции по разоружению в Женеве 20 марта.

"США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию, - подчеркнули в дипведомстве. - При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России".

